"No al Bullismo": Kaby Lame, Ludovica Pagani e Luca Toni in prima linea a difesa dei giovani

"No al Bullismo", al primo video realizzato da Ludovico Aldasio hanno partecipato grandi nomi come Thiago Silva, Marvin Vettori e Francesco Gabbani

Il progetto “No al Bullismo”, che ha il supporto del Dott. Giuseppe Lavenia Psicologo Psicoterapeuta, presidente dell'"Associazione Nazionale Di.Te., Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche Gap – Cyberbullismo", ha come mission portare maggiori contenuti inerenti alla prevenzione al bullismo ed al cyberbullismo sui social, dando, in questo modo, la possibilità a tutti i giovani in difficoltà a causa di queste piaghe sociali di non sentirsi esclusi e soli.

I giovani d’oggi trascorrono molto tempo sulle piattaforme social non riuscendo a scindere i messaggi di una finta perfezione mostrata da influencer che possono ingannare così l’utilizzatore medio della piattaforma. In tal modo il ragazzo/a cercherà sempre quella vita in apparenza idilliaca ma che in realtà nasconde tante difficoltà e lati negativi.

A seguito di questa considerazione il content creator Ludovico Aldasio insieme a Riccardo Vatovec ha pensato di realizzare una serie di contenuti sani e positivi mirati a sensibilizzare ed aiutare i giovani.

"Il progetto è nato da un’esigenza personale derivata dal mio percorso di vita iniziata durante i miei anni adolescenziali. - racconta Aldasio - Tutto è iniziato da studente dentro le mura del liceo che frequentavo. Ero un ragazzo semplice, pieno di sogni ed ambizioni fino ad un momento che cambiò per sempre la mia vita. Difatti, durante il mio secondo anno, mi sono ritrovato in classe delle persone ripetenti e da quel momento iniziarono le prese in giro derivate principalmente dal colore dei miei capelli rossi e dall’acne che ricopriva il mio volto. Era iniziato un periodo nero della mia vita, costantemente attaccato da pressioni psicologiche".

Per quanto riguarda la parte online, verrà messa in atto una vera e propria campagna social massiva dato che un progetto sul bullismo unito al vasto potere comunicativo dei social network può generare un connubio efficace per affrontare questa grave tematica.

Il 30 settembre è stato pubblicato il video “No al Bullismo” all’interno del quale hanno preso parte le seguenti persone: