Nokia 6310 torna dopo 20 anni, ovviamente con Snake incluso

Nokia 6310 torna in una nuova versione con connettività 4G, schermo curvo e un rivestimento ancora più resistente. Incluso c'è anche lo storico gioco Snake

C'è un senso di nostalgia anche nel settore degli smartphone, solitamente alla costante ricerca di novità e funzioni sempre più avanzate. Dopo il ritorno del Nokia 3310 e il lancio da parte di Apple di nuova versione di iPhone SE nel 2020, HMD Global, azienda finlandese che ha acquisito il marchio Nokia, ha riportato sugli scaffali un modello storico aggiornato e potenziato: Nokia 6310.

Nokia 6310 è un feature phone con connettività 4G, display da 2,8", 16 MB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione a disposizione dell'utente espandibile fino a 32 GB con MicroSD, Bluetooth 5.0 e ovviamente Snake, il mobile game che ha incollato agli schermi gli italiani nei primi anni 2000. Il telefono presenta inoltre una fotocamera posteriore da 0,3 Mpx e una batteria da 1.150 mAh. Nokia 6310 era conosciuto per la sua resistenza a urti e colpi accidentali, caratteristica potenziata con l'utilizzo di un rivestimento in policarbonato.

Nokia 6310 nella sua nuova versione è disponibile in Italia su Amazon al costo di 59 euro. I colori disponibili sono nero e Dark Green (verde).

“Non li fanno più come una volta” è una frase che abbiamo rinnegato. - ha dichiarato Adam Ferguson, Head of Product Marketing di HMD Global - Offriamo ancora quella qualità costruttiva in tutti i nostri dispositivi. Abbiamo recentemente lanciato il nuovo Nokia XR20, uno smartphone pensato per durare che, ai miei occhi, è come un moderno Nokia 3310 racchiuso in uno smartphone; e ora il Nokia 6310 è tornato ed è migliore che mai. Per tutti gli amanti dei feature phone, - continua - incarna l’iconico modello originale e, se il suo schermo curvo da 2,8 pollici può essere una novità, il design familiare e la funzionalità rimangono gli stessi. Dopo essere passato alla storia come uno dei pionieri che nel 2001 hanno portato i cellulari nel mainstream, il suo impatto 20 anni dopo non mi sorprende anzi, è una tradizione che il nuovo Nokia 6310 prolungherà nei prossimi 20 anni".