Nomine Rai, la strana alleanza FdI-M5s per sbrogliare la matassa. Maggioranza divisa, Meloni guarda a Sx

Nomine Rai, Conte in soccorso di Meloni. Ma vuole qualcosa in cambio...

Giorgia Meloni vuole risolvere la questione della nuova governance della Rai, ma la maggioranza di governo è spaccata e non si riesce a trovare un accordo. Il nodo riguarda la presidenza. Spetta ai forzisti quella poltrona, e gli azzurri hanno indicato Simona Agnes (gradita sostanzialmente a tutti i partiti), ma è una nomina che ha bisogno della maggioranza qualificata in commissione di Vigilanza Rai e su questa maggioranza, più difficile da raggiungere, si incardina la trattativa sulle altre poltrone. Al centrodestra mancano infatti 3 voti. Gasparri - riporta La Stampa - rigetta il tentativo fatto ancora una volta dagli alleati di eleggere prima i 4 consiglieri in Parlamento e poi di vedere cosa succede sulla presidente in Vigilanza Rai: "È una soluzione che guardiamo con scetticismo". Meloni ha dato mandato ai suoi di accelerare e ora la premier mostra irritazioni con gli alleati per questa situazione di stallo.

Ma l'aiuto, a sorpresa, potrebbe arrivare dall'opposizione. Il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo ieri alla festa del Fatto, batte un colpo: "Spetta al centrodestra indicare la presidenza della Rai. Se riterremo la proposta all’altezza la voteremo". Alza però la posta: "Non siamo stati mai gli utili idioti di nessuno – avverte. E nessuno si aspetti i nostri voti". Come a dire che la trattativa si può aprire, ma la maggioranza – spiega una fonte pentastellata – dovrà "concedere qualcosa di più di un vicedirettore, come ha già provato a fare in precedenza". Non sono gli unici abboccamenti. Fratelli d'Italia ci aveva provato anche con Italia viva, ma i renziani ora vogliono tornare nell’area di centrosinistra e si negano. Anzi, puntano il dito contro i Cinque stelle (che li vorrebbero tenere fuori dal campo largo): "Vediamo che ancora una volta Conte manda messaggi alla maggioranza sulla Rai e si offre alla Meloni", attacca Maria Elena Boschi.