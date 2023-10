"Non provare a resistere", on air il nuovo spot di Kfc. VIDEO

Kfc, on air il nuovo spot: guarda il video

Nei ristoranti KFC di tutta Italia arrivano i nuovi panini Classic Original e Classic Zinger, Colonel’s Burger e Kentucky Cheese & Bacon, questi ultimi due disponibili anche in versione double, con doppio filetto. Questa, come scrive Engage, è la novità al centro della nuova campagna pubblicitaria realizzata dalla catena, firmata da Freeda Platform e pianificata da Dentsu.

Nei video, dal claim “Non provare a resistere”, la narrazione è affidata alla voce e alle movenze del Colonnello Sanders, fondatore del brand, che dà vita ad una spettacolare preparazione della nuova Burger Range nella sua cucina, per poi lasciare spazio all’assaggio da parte dei suoi fan al ristorante.

GUARDA IL VIDEO

La campagna di KFC, che quest'anno investe in comunicazione oltre 4 milioni di euro, a +40% sul 2022, sarà live dal 16 ottobre al 5 novembre e coinvolgerà tutti i principali canali digitali con formati video da 30, 15 e 6 secondi. Lo spot da 30” avrà per protagonista l’intera gamma dei nuovi panini, ci saranno poi i cut a 15” e 6” dedicati al nuovo Colonel’s Burger e al Kentucky Cheese & Bacon.

Verrà utilizzato l’Ad-Sequencing, che consente di mostrare agli spettatori in modo sequenziale e personalizzato prima lo spot dedicato all’intera gamma di panini e poi quelli dedicati ai singoli burger. La campagna video sarà affiancata da una campagna mobile proximity, con l’obiettivo di portare gli utenti fino al ristorante più vicino per assaggiare i nuovi burger, grazie a formati display rich media dotati di store locator.

“Da sempre in KFC sappiamo che non esiste un unico modo per gustare il pollo fritto del Colonnello. - afferma Marzia Farè, Chief Marketing Officer di KFC Italia - I burger con i filetti di pollo sono l’alternativa perfetta al bucket e come tutti i grandi classici sanno rinnovarsi senza perdere i loro tratti originari. Da qui, la scelta di rendere ancora più golosi alcuni dei burger più amati e di crearne di nuovi, puntando su ricette ancora più ricche e su ingredienti distintivi”.