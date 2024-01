Nove studia il lancio di un terzo polo tv, verso l'alleanza con La7 e 8 (Sky)

Nove verso l'alleanza con La7 e 8 (Sky)? Prove tecniche di televisione generalista con Sinner agli Australian Open

La televisione cambia e così anche i suoi protagonisti. Oltre ai consolidati Rai e Mediaset, il colosso americano Warner Bros Discovery sembra pronto a rompere gli schemi tradizionali sfidando il duopolio televisivo che domina la scena italiana.

E la vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open trasmessa su Nove rappresenta un segnale più che significativo sul fatto che il nuovo player televisivo voglia fare sul serio, ponendosi non più come avulsa new entry, ma come vera e propria tv generalista.

Ma non è tutto. Si sussurra, come scrive Dagospia, che Warner Bros Discovery stia considerando una syndication con altre due emittenti di spicco: La7 di Cairo e 8, il canale digitale di Sky. Nel caso dovesse realizzarsi, questa potenziale alleanza è destinata a ribaltare ulteriormente le carte in tavola.