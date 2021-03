NowTv diventa Now: il servizio streaming Sky cambia logo, nome, posizionamento

Now Tv rivela oggi la sua nuova identità e il rinnovato look & feel. Il nuovo nome Now ne riflette l’essenza: brillante semplicità che incontra l’intrattenimento allo stato puro. Gli utenti possono unirsi al servizio in streaming di Sky per godere dei film tanto amati e delle serie tv, degli show tra i più popolari al mondo, delle produzioni Sky Original e dei grandi eventi sportivi sia dal vivo che on demand. Un’identità dall’elegante gamma di colore verde che utilizza l’illuminazione grafica sulla “O” al centro del logo e apre un nuovo varco verso il mondo dell’intrattenimento di Now, nel cuore del brand.