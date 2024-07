Ecco dove vive Nunzia De Girolamo, l'appartamento a Roma Prati è strepitoso. FOTO

Nunzia De Girolamo, ecco la casa della conduttrice Rai nel cuore di Roma. Ampio terrazzo, vista mozzafiato e...

Nunzia De Girolamo, conduttrice campana e volto noto della Rai, quando non è davanti alle telecamere si rilassa nella sua splendida casa nel cuore di Roma. Dopo una carriera politica con Forza Italia, De Girolamo ha conquistato il pubblico televisivo a partire dal 2018 con "Non è l’Arena" e "Ballando con le stelle". Attualmente conduce "Estate in diretta" insieme a Gianluca Semprini.

Nunzia vive con il marito Francesco Boccia (capogruppo del Pd al Senato) e la figlia Gea in un elegante appartamento nel quartiere Prati, uno dei più belli di Roma, vicino al Vaticano e a Castel Sant’Angelo. L’appartamento è caratterizzato da un ampio terrazzo che offre una vista mozzafiato, arricchita da divanetti e piante che creano un’oasi verde.





La conduttrice condivide spesso sui social momenti della sua quotidianità, permettendo ai fan di dare uno sguardo all’interno della sua casa. L’appartamento presenta uno stile classico e senza tempo, con parquet in ogni stanza. L’open space comprende una sala da pranzo e una zona relax, separate da un mobile televisore in legno e unificate da pareti grigio chiaro. La luce naturale è amplificata da tende bianche e a stampa, mentre gli arredi includono un tavolo rettangolare in vetro con sedie nere a schienale alto.

Il soggiorno è dominato da un grande divano ad angolo bianco con cuscini azzurri, che si combina armoniosamente con altri elementi d’arredo in nero, legno e vetro. L’ambiente è completato da quadri raffiguranti personaggi femminili e piccoli specchi di design.

La cucina segue uno stile moderno in bianco e nero, con rivestimenti, pareti e penisola coordinati. Gli elettrodomestici di ultima generazione e una scritta decorativa con le “regole della famiglia” aggiungono un tocco personale all’ambiente, riflettendo il gusto e lo stile di vita della conduttrice.