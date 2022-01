Oggi, Carlo Verdelli è il nuovo direttore del settimanale del gruppo Rcs

Oggi, Carlo Verdelli prende la poltrona di direttore del settimanale di Rcs. Sostituirà Umberto Brindani dal 1° febbraio

Carlo Verdelli a decorrere dal primo febbraio 2022 assumerà l'incarico di direttore del settimanale Oggi. Ad annunciare la nomina è il gruppo Rcs in una nota. In questo modo, si legge, Verdelli “prosegue la storica e proficua collaborazione con il gruppo Rcs dove attualmente svolge il ruolo di editorialista del Corriere della Sera e in passato ha ricoperto gli importanti ruoli di direttore di Sette e vicedirettore di Corriere della Sera prima e di direttore de La Gazzetta dello Sport poi”.

Nella sua carriera, Verdelli ha inoltre ricoperto gli incarichi di direttore di Vanity Fair e vicepresidente esecutivo di Condè Nast, direttore editoriale per l'offerta Informativa Rai e direttore de La Repubblica. “Ringrazio Umberto Brindani per l'impegno profuso in questi anni alla direzione del settimanale Oggi”, commenta Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di Rcs, “a Carlo Verdelli va il mio benvenuto e gli auguri di buon lavoro, con l'auspicio di sviluppare ulteriormente il sistema multimediale della testata”.

