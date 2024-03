Ogilvy lancia Ogilvy One e punta sul relationship design

Ogilvy lancia Ogilvy One, offerta nell’ambito del marketing relazionale fondata su servizi customizzati di nuova generazione

Il team di Ogilvy One “si pone l’obiettivo di offrire un approccio distintivo alla progettazione di servizi di customer experience e relation” - spiega la nota stampa del network di Wpp. grazie ad un modello di business guidato dalla creatività, alimentato dai dati e dalla tecnologia, e potenziato dall'AI.

Ogilvy One proporrà sia a livello globale sia locale una serie di servizi customizzati nell’ambito del relationship design: acquisition, service design, continuous commerce e crm & loyalty. Offerta, supportata da una tecnologia globale unificata, alimentata anche da partner d’eccezione come Verticurl e AQuest – per fare qualche nome – rispettivamente leader nei servizi di MarTech e Creative Production & Technology. L’offering in Italia sarà guidato da Marco Pellà.

“Noi crediamo che le relazioni non debbano semplicemente essere gestite, ma necessitino di essere strategicamente progettate attraverso i touch-point del brand, sia digitali sia fisici”, dichiara Roberta La Selva, Ceo di Ogilvy Italia. “Questa nuova offerta è supportata da 3.800 professionisti e specialisti a livello globale, che operano in vari ambiti: strategia, creatività e design, UX/UI, dati, media e performance, integrazione delle piattaforme, tecnologia creativa, innovazione e AI. Ogilvy One in Italia è supportata da un team consolidato di più di 35 talenti, che operano da diversi anni negli stessi ambiti, con grande attenzione al nostro mercato e alle sfide che i brand devono affrontare quotidianamente”.