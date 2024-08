Olimpiadi 2024, italiani in gara oggi 1 agosto: il programma degli azzurri

Olimpiadi 2024, italiani in gara oggi 1 agosto 2024: il programma completo degli atleti azzurri

Sarà una giornata intensa per gli italiani alle Olimpiadi 2024 di Parigi. Si inzia con la marcia 20 km con ben otto atleti, Fortunato, Stano e Orsoni per quella maschile e Giorgi, Palmisano e Trapletti per quella femminile. Esordio per il golf con Manassero e Migliozzi mentre continuano gli incontri di judo con Pirelli e Bellandi. Per la scherma sale in pedana la squadra femminile di fioretto con l'Egitto. Torna in campo anche la Nazionale di volley contro i Paesi Bassi e il Settebello contro il Montenegro.

