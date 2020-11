Organizzazioni internazionali e social: OMS prima, Unicef vince per engagement

Al primo posto per numero di followers si colloca WHO/OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) con oltre 29milioni di seguaci, mentre in seconda posizione c'è UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia) con 27milioni e in terza ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) con 25milioni. Sono i dati pubblicati dall'Osservatorio Digitale (da SemRush) tratti dall'indagine sull'utilizzo dei social network da parte delle organizzazioni internazionali operanti nel mondo. Lo riporta Prima Online.

L’analisi ha preso in considerazione le attività di Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, analizzando il numero di follower, l’engagement (il numero di interazioni e dunque la capacità di coinvolgimento degli utenti, rilevati dal 1° gennaio al 5 novembre 2020) ed il numero dei post pubblicati (rilevati dal 1° gennaio al 5 novembre 2020).

Proseguendo con i dati dell'Osservatorio, al quarto posto c'è poi UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) con 7milioni700mila, poi WBG (Banca Mondiale) quinta con 6milioni800mila e sesta UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) sempre con 6milioni800mila.

In base all'Engagement è UNICEF in testa con oltre 340milioni interazioni, seconda WHO/OMS con 133milioni e terza ONU con 11milioni400mila. A seguire quarta UNHCR con 4milioni900mila, UNESCO quinta con 2milioni400mila e sesta NATO con 1milione.

Mentre secondo il dato complessivo per numero di Post la prima posizione va a UNHCR con 7.925 contenuti pubblicati, seconda UNICEF con 4.696 e terza UNESCO con 4.063. A seguire quarta ONU con 4.063, WBG quinta con 3.157 e sesta WHO/OMS con 2.096.