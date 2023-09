Oroscopo di oggi 19 settembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 19 settembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 19 settembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti metterti nei guai con un incarico di routine poiché il sole nella metodica Vergine e la tua zona di lavoro si oppone all'oscuro Nettuno. A causa dell'insicurezza o della mancanza di direzione, potresti non avere idea di cosa stai facendo e potresti non essere sicuro di come imboccare la strada giusta. Se possibile, mantieni attività semplici che possano essere completate senza complicazioni. È meglio rimandare gli incarichi complessi a una data successiva. Con Marte e Giove in contrasto, il mantenimento di una relazione può essere costoso, soprattutto se vuoi impressionare il tuo partner. Spendere molto può catturare l'attenzione di qualcuno, ma non ti farà guadagnare lealtà o amore. Una situazione in cui devi mettere tutto sul tavolo può essere problematica.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Chi è falso e chi è reale? È difficile da dire poiché l'esigente Sole Vergine si oppone allo impreciso Nettuno. Se la storia di qualcuno sembra troppo bella per essere vera, non credere all'hype. Allo stesso modo, il tuo comportamento potrebbe indurre un interesse amoroso o un amico a chiedersi se sei la persona che pensavano che fossi. Non puoi controllare ciò che pensano gli altri, ma puoi assicurarti di non travisarti e dare un'impressione sbagliata. Con l'esuberante Giove nel tuo segno, il tuo entusiasmo è imbattibile. Mentre si scontra con il potente Marte, sei destinato a diventare forte. Solo perché qualcuno non riesce a gestirlo quando occupi spazio non significa che dovresti attenuare il tuo splendore.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Può essere difficile capire dove sei diretto poiché lo strategico Sole Vergine si oppone all'oscuro Nettuno nel tuo settore professionale. Sei soddisfatto del percorso che hai intrapreso o stai andando nella direzione sbagliata? Alcuni Gemelli si chiederanno se ci si possa fidare di una figura autoritaria. La loro leadership è corretta? Oppure stanno facendo incagliare la nave? È impossibile ottenere una lettura accurata in questo momento, quindi non prendere decisioni cruciali. L’audace Marte si scontra con l’ottimista Giove, sfidandoti ad avere fiducia che le cose possano andare per il verso giusto. Potrebbe sembrare sciocco avere speranza, ma è meglio che dare per scontato il peggio. Una prospettiva positiva ti avvisa di possibilità che altrimenti ti perderesti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Non essere così veloce nel credere a ciò che senti. Mentre l'esigente Sole Vergine si oppone al losco Nettuno sul tuo asse dell'informazione, le onde radio locali sono piene di voci, allusioni e pubblicità. Sii altrettanto cauto con i contratti e gli accordi. Non ci si può fidare di tutti. Potrebbero sorgere problemi se si sorvolano i dettagli e si dà per scontato che tutto sia al meglio. Leggi le clausole scritte in piccolo prima di firmare i termini. Con il veloce Marte e l'entusiasta Giove in contrasto, sarai ansioso di mettere in moto un piano ambizioso. Non così in fretta. Alimentarsi può essere una ricetta per il disastro. Rallenta e affronta le cose nel modo giusto.