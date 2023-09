Oroscopo di oggi 21 settembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 21 settembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 21 settembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Mentre lo strategico Sole Vergine si sincronizza con l'ambizioso Plutone nella tua zona di lavoro, alcuni Arieti saranno il capo che hanno sempre desiderato essere, mentre altri faranno un passo troppo oltre e si trasformeranno in tirannici signori supremi. Il potere è a tua disposizione, ma dovrai esercitarlo con maturità e saggezza. Ciò significa pensare oltre il momento e considerare le conseguenze a lungo termine di ciò che fai. Non puoi permetterti di fare passi falsi quando le persone osservano le tue azioni. Il modo migliore per interrompere un impulso assetato di potere è lavorare per il bene di tutti i soggetti coinvolti. Un atto di costruzione dell’eredità può essere difficile da superare. Ti rende quello da guardare.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Mentre il sole nell'abile Vergine si allinea con il magistrale Plutone, abbaglierai il mondo con il tuo genio creativo quando condividi qualcosa in cui eccelli. La tua passione per quello che fai può catturare l'attenzione di un vasto pubblico. Alcuni tori sentiranno che è ora di smettere di giocare in piccolo e iniziare a portare i propri sforzi al livello successivo. Questo è il momento opportuno per insegnare, pubblicare, creare podcast o commercializzare le tue idee. Potresti raggiungere un gruppo di persone più ampio che mai. Un grande trigono ardente che presenta la Luna, Venere, Giunone e Chirone può segnalare la guarigione per il tuo cuore e la tua vita romantica. Le porte si aprono quando ti appoggi all’amore e al perdono.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Può essere difficile capire dove sei diretto poiché lo strategico Sole Vergine si oppone all'oscuro Nettuno nel tuo settore professionale. Sei soddisfatto del percorso che hai intrapreso o stai andando nella direzione sbagliata? Alcuni Gemelli si chiederanno se ci si possa fidare di una figura autoritaria. La loro leadership è corretta? Oppure stanno facendo incagliare la nave? È impossibile ottenere una lettura accurata in questo momento, quindi non prendere decisioni cruciali. L’audace Marte si scontra con l’ottimista Giove, sfidandoti ad avere fiducia che le cose possano andare per il verso giusto. Potrebbe sembrare sciocco avere speranza, ma è meglio che dare per scontato il peggio. Una prospettiva positiva ti avvisa di possibilità che altrimenti ti perderesti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Il legame tra te e le persone che ami diventa più forte man mano che la nutrice Cerere e l’affidabile Saturno si allineano. Fare qualcosa per rendere felice una persona e farle sapere quanto ci tieni può avere un ruolo nei tuoi piani. È facile dire a una persona che sei lì per lei, ma ci vuole vera integrità per sostenere le tue parole con i fatti. Ciò che fai farà sì che un interesse amoroso o un bambino si sentano come se fossi qualcuno in cui possono credere. Se hai bisogno di cure amorevoli, rivolgiti a una persona matura e materna nella tua cerchia.