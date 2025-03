Oscar 2025, chi è Sean Baker: miglior regista per il film "Anora"

Oscar 2025, chi è Sean Baker: vincitore della statuetta come miglior regista per il film "Anora"

Il grande protagonista degli Oscar 2025 è stato senza dubbio il film "Anora", vincitore di ben 5 statuette tra cui miglior film e miglior regia per Sean Baker. Per il 54enne di Summit, nel New Jersey, si tratta della consacrazione al grande pubblico dopo il successo ottenuto nel circolo indipendente e la vittoria della Palma d'Oro al Festival di Cannes 2024.

Dopo aver studiato montaggio digitale alla New School del Greenwich Village, Sean Baker si laurea in filmologia alla Tisch School of the Arts dell'Università di New York. Nel 2015 si fa conoscere per Tangerine, il suo quinto lungometraggio girato interamente con un iPhone 5S che racconta la storia di una prostituta transgender che scopre l'infedeltà del suo fidanzato e protettore.

Nel 2017 realizza "Un sogno chiamato Florida", candidato agli Oscar per l'interpretazione di Willem Dafoe nel ruolo di un gestore di un motel in cui si svolgono le vicende di una bambina di 6 anni e di sua madre. Nel 2018 viene invitato a far parte dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Con "Red Rocket", invece, ha ricevuto una standing ovation al Festival di Cannes 2021.

Sean Baker ha una sorella e musicista synth-pop conosciuta con il nome d'arte di Stephonik Youth, che si è occupata della scenografia di molti suoi film.