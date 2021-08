Palazzo in fiamme Milano, il tragico racconto di Morgan: "Inferno in diretta"

Palazzo in fiamme Milano, Morgan racconta tutto su Instagram: "Non sono nemmeno riuscito a prendere le chiavi"

L'incendio che domenica pomeriggio ha provocato la distruzione pressoché totale delle palazzina Torre dei Moro in via Antonini a Milano ha visti loro malgrado anche alcuni VIP. Il cantante Mahmood abita proprio in quel grattacielo mentre il collega Marco Castoldi, in arte Morgan, ha la sua abitazione proprio davanti al luogo preda delle fiamme, la cui facciata non sarebbe stata realizzata con materiali adeguati. L'ex leader dei Bluvertigo ha raccontato la sua precipitosa fuga con una serie di video e una diretta Instagram. Oltre alla comprensibile paura, Morgan ha voluto sottolineare quanto il calore fosse insopportabile: “Oddio! Oo, dobbiamo andarcene! Guardate che c***o sta succedendo! - Non sono nemmeno riuscito a prendere le chiavi", documenta, mentre con comprensibile ansia si allontana dal calore sempre più insopportabile".