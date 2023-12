Paola Ferrari contro Belen: "Basta una camicia bianca per diventare una santa"

Paola Ferrari su Belen: "Basta una camicia bianca per diventare una santa"

Paola Ferrari non è mai stata tenera con alcune sue colleghe del mondo dell'informazione e dell'intrattenimento. Dopo le frecciatine a Diletta Leotta e Melissa Satta, l'ultima vittima delle giornalista è Belen Rodriguez, che ieri a Domenica In ha parlato in una lunga intervista con Mara Venier della fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, condito pare da una serie di tradimenti. Dal canto suo l'ex ballerino di Amici ha risposto alle accuse sul Nove a Che Tempo che Fa.

Tornando a Paola Ferrari, la giornalista ha così commentato l'intervista di Belen su Instagram: "Belen e le sue confessioni protagoniste per un’ora su RaiUno. Ormai basta una camicia bianca (ben portata) per sembrare una Santa”.

In una intervista al Corriere della Sera, invece, Paola Ferrari aveva così parlato di Diletta Leotta: ""E' furba e fortunata, fa un sacco di soldi, beata lei, però non si può mitizzare un’immagine di donna perfetta con il seno che sfida la forza di gravità, non è reale. Secondo me è molto brava, ma nessuno se ne accorge, nessuno ne parla".