Paola Ferrari: "Diletta Leotta? Furba, col seno che sfida la forza di gravità". Su Elodie...

Paola Ferrari e il "leva-giacca" di Melissa Satta

Paola Ferrari risponde a Melissa Satta. La show girl aveva definito "rosicona" la conduttrice di 90° minuto, nell'intervista a Belve di Francesca Fagnani. Al Corriere della Sera, la giornalista sportiva ha spiegato che a non piacerle non era la Satta, ma "il ruolo che le avevano assegnato, sfruttando la sua fisicità prorompente. Quel momento del“leva-giacca”, in cui restava in top, tra le risatine degli uomini in studio, lo trovavo mortificante".

Paola Ferrari: "Satta mi dà della rosicona? Io la adoro"

Paola Ferrari, tra l'altro, a proposito di Melissa Satta in'intervista rilasciata nelle scorse ore a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 aveva detto: "Mi prendo tutte le critiche del mondo anche se non le capisco. Melissa è bella come il sole, di una bellezza straordinaria ed è anche simpatica. L'ho sempre difesa, anche con... (leggi qui le sue parole nel programma condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari).

Paola Ferrari su Diletta Leotta: furba. Non si può mitizzare un’immagine di donna perfetta con il seno che sfida la forza di gravità

Su Diletta Leotta, star del calcio di Dazn, Paola Ferrari al Corriere della Sera dice: "E' furba e fortunata, fa un sacco di soldi, beata lei, però non si può mitizzare un’immagine di donna perfetta con il seno che sfida la forza di gravità, non è reale. Secondo me è molto brava, ma nessuno se ne accorge, nessuno ne parla".

Paola Ferrari: "Elodie è favolosa. Anna Billò e Simona Rolandi bravissime"

Le sue preferite sono «Simona Rolandi, ora alla Ds, bravissima. E Anna Billò, finché c’è stata. Se fossi invidiosa della bellezza altrui, non avrei da anni una carissima amica stupenda come Alba Parietti. Sono felice dei suoi successi, non c’è mai stata rivalità, le voglio bene".

Paola Ferrari poi ammette di invidiare "la fisicità di Melissa, lei è così alta, io piccolina. A Diletta il sorriso bellissimo e gli occhi da cerbiatto. Anche Elodie è favolosa"