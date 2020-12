Paolo Brosio: “Folle anticipare le doglie alla Madonna”. Scatta poi il bacio

Paolo Brosio: "Non si può destabilizzare la liturgia cattolica"

Paolo Brosio è contro la Cei e il governo, per la decisione dell'esecutivo di anticipare la messa di Natale allo scopo di mantenere attivo il coprifuoco durante le festività. L’opinionista tuona contro l'ipotesi in vista del prossimo Dpcm del governo: "Ormai la Cei è sempre prona di fronte a qualsiasi richiesta del governo, e non è un bel segnale. Non ci si può sempre trincerare dietro le sciagure e i morti rinnegando i valori cristiani, non ci possono rubare la messa di mezzanotte". Ancora: "Questo governo in nome di un tecnicismo esasperato limita anche le libertà religiose, se il virus gira alle 22 lo fa anche a mezzanotte. E' una follia, come se la Madonna avesse anticipato le doglie, ma cosa dobbiamo fare di questo povero Gesù?". "Fai un distanziamento obbligatorio, fai la messa fuori così possono andarci tutti", propone Brosio. "C'è il Sagrato esterno con la scalinata, uno può sedersi all'aperto e seguire la messa come fanno a Lourdes e a Medjugorje. Non si può destabilizzare la liturgia cattolica, ora i virologi ci devono dire anche quando dobbiamo pregare?".

Paolo Brosio e il bacio con la super modella Maria Laura De Vitis

In diretta a Live-Non è la d'Urso Paolo Brosio bacia la super modella Maria Laura De Vitis, per mettere una volta per tutte le malelingue a tacere. Era stata accusata di aver baciato un noto imprenditore milanese, ma di quel bacio non c’è traccia. A mettere la pulce nell'orecchio a Brosio è stata Soleil Sorge che essendo "amica di molti paparazzi" aveva comunicato di aver visto delle foto in cui Maria Laura era in compagnia di un uomo molto noto a Milano. Sempre a Live non è la D'Urso sono stati mostrati questi scatti incriminati, che però non dimostrano il presunto tradimento.