Paramount+ in Italia: da Benigni a Stallone e... serie tv/film in esclusiva

Arriva Paramount+ il servizio di streaming globale di Paramount con oltre 8.000 ore di intrattenimento

Paramount+ il servizio di streaming globale di Paramount (NASDAQ: PARA, PARAA), è disponibile da oggi 15 settembre, per il pubblico italiano con oltre 8.000 ore di intrattenimento.

Le più grandi star e le storie più avvincenti si incontrano su Paramount+: le stelle italiane Roberto Benigni, Elodie, Greta Scarano e Carlo Verdone affiancano star mondiali come Jessica Chastain, Harrison Ford, Faith Hill, Tim McGraw, Miles Teller, Sylvester Stallone e altri ancora.

Il servizio di streaming offrirà al pubblico italiano una montagna di intrattenimento di qualità attraverso tutti i generi: contenuti originali esclusivi globali e locali, blockbuster e serie iconiche dai brand e dagli Studios Paramount di fama mondiale, tra cui SHOWTIME, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian Channel.





Le serie internazionali che saranno disponibili su Paramount+ in Italia includono The Offer, basata sulla straordinaria e inedita esperienza del produttore premio Oscar® Albert S. Ruddy nella realizzazione de "Il Padrino"; L’uomo che cade sulla terra, che segue un nuovo personaggio alieno che arriva sulla Terra in un momento di svolta dell'evoluzione umana, e Tusla King, con Sylvester Stallone che interpreta il ruolo di Dwight "The General" Manfredi, appena uscito da una condanna a 25 anni di carcere ed esiliato senza tanti complimenti dal suo capo per stabilirsi a Tulsa, Oklahoma.

Inoltre, Paramount+ ospiterà una selezione di nuovi film blockbuster dopo l'uscita nelle sale e nell'home entertainment, tra cui "Top Gun: Maverick ", che arriverà sulla piattaforma in Italia nel corso dell'anno.

"Paramount+ è il nuovo servizio on demand che porta finalmente in streaming il grande storytelling e la magia di Hollywood. Una proposta editoriale senza pari, arricchita anche da ambiziosi progetti di film e serie originali italiane, pensati ad hoc per la nuova piattaforma. Con Paramount+ il pubblico italiano avrà a disposizione un'offerta vastissima di alta qualità, mai vista prima: dal grande cinema, alle serie, dall'animazione ai documentari e ai reality...Tutto il meglio del cinema e della TV con tanti contenuti internazionali e locali in grado di offrire a tutti una montagna di intrattenimento– ha commentato Jaime Ondarza, EVP & South EMEA Hub Leader, Head of Streaming Southern Europe, Latin America, Middle East & Africa - Abbiamo grande ammirazione per la storia cinematografica italiana e un enorme rispetto per il potenziale attuale della sua industria audiovisiva: non è un caso se abbiamo deciso di tenere la presentazione della nuova piattaforma proprio a Cinecittà, dove sono nate le storie che hanno fatto grande il cinema italiano nel mondo. Intendiamo raccogliere questa eredità e creare un ampio portfolio di contenuti, che speriamo resteranno nel tempo. Per questo motivo, siamo onorati di poter collaborare con i nuovi talenti creativi e imprenditoriali del nostro Paese, come Elodie e Greta Scarano, e star internazionali del calibro di Benigni e Verdone".

In Italia, Paramount+ sarà disponibile online sui principali browser all’indirizzo paramountplus.it, da mobile e attraverso un'ampia scelta di TV connesse tramite Apple, Amazon, Google, Samsung e altre.

Gli utenti possono accedere al servizio al prezzo di 7.99 euro con un periodo di prova di 7 giorni e possibilità di disdire in qualsiasi momento. Sarà possibile stipulare anche un abbonamento annuale al costo di 79.90 euro, anche in questo caso è previsto un periodo di prova di 7 giorni e la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Inoltre, gli utenti potranno usufruire di una promo speciale di lancio: solo per i primi undici giorni (dal 15 al 25 settembre), Paramount+ sarà disponibile a 4.99 euro al mese per 12 mesi con un periodo di prova di 7 giorni. Sarà possibile disdire in qualunque momento, senza vincoli. La promo sarà disponibile solo su paramountplus.it e iOS.

Paramount+ sarà disponibile anche su Sky, nell’ambito del nuovo accordo pluriennale a livello europeo. Grazie a questo accordo, gli abbonati Sky con Sky Cinema potranno accedere dal 23 settembre ai contenuti di Paramount+ senza costi aggiuntivi. Dalla stessa data l’app di Paramount+ sarà disponibile anche su Sky Q e Sky Glass.

Per ulteriori informazioni su Paramount+, visitare il sito www.paramountplus.it