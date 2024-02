Paramount, offerta monstre da Byron Allen: sul piatto quasi 30 mld

Allen Media Group vuole Paramount, offerta da quasi 30 mld di dollari

Trema il mondo dell’intrattenimento. Secondo quanto riporta Hollywood Report, il miliardario e patron della Allen Media Group, Byron Allen, avrebbe fatto un'offerta da oltre 14,3 miliardi per acquisire Paramount Global. Non solo. Allen si prenderebbe carico dei circa 15 miliardi di dollari di debiti di Paramount.

“Il sig. Byron Allen ha presentato un’offerta per conto di Allen Media Group e dei suoi partner strategici per l’acquisto di tutte le azioni di Paramount Global in circolazione “, si legge nel comunicato, come riporta Primaonline.

“Riteniamo che questa offerta da 30 miliardi di dollari, che comprende debito e azioni, sia la soluzione migliore per tutti gli azionisti di Paramount Global e che debba essere presa in seria considerazione e perseguita”, si legge ancora.