Paramount-Skydance (c'è anche Gerry Cardinale) svolta: trattativa esclusiva

Skydance è entrata in trattative esclusiva con National Amusements (società di proprietà di Shari Redstone) per l’acquisizione di Paramount secondo quanto riporta la stampa internazionale, in primis The Wall Street Journal. Stando a queste indiscrezioni, il gruppo guidato da David Ellison acquisirà la quota di Paramount in capo a National Amusements, pari al 77%.

Bloomberg spiega che, ci sarebbe già un accordo di massima tra le parti, ma non sarebbe stato ancora raggiunto quello definitivo e per evitare “distrazioni” i due gruppi hanno così deciso di darsi del tempo per trattare.

Ricordiamo che Skydance Media, società di produzione cinematografica di Hollywood (con blockbuster come Top Gun: Maverick e ‘Mission Impossible’) a ottobre 2022 aveva ricevuto un’iniezione di denaro di 400 milioni di dollari dal gruppo KKR e di una serie di investitori tra cui anche RedBird Capital Partners, il fondo di private equity fondato e guidato da Gerry Cardinale che è anche proprietario del Milan.

Negli ultimi mesi sul fronte Paramount Global erano girate voci interessamento da parte di Warner Bros. Discovery, si era parla anche un’offerta del gigante del private equity Apollo Global (11 miliardi di dollari per gli studios o 26 miliardi di dollari per l’intera compagnia) e una da 14,3 miliardi di dollari del magnate dei media statunitensi Byron Allen, poi ritirata.