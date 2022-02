Peacock arriva su Sky, i contenuti NBCUniversal disponibili dal 15 febbraio

Peacock approda su Sky, dal 15 febbraio numerosi contenuti per tutti gli abbonati e i possessori di Pass Entertainment (NOW)

Sky e NBCUniversal annunciano oggi il lancio in Italia di Peacock, che continua così la sua espansione in Europa dopo essere già arrivato nel Regno Unito, in Irlanda, Germania e Austria. Da domani, martedì 15 febbraio, tutti gli abbonati Sky e quelli NOW con Pass Entertainment potranno accedere ai contenuti di Peacock che sarà incluso nel loro abbonamento, con una ricca proposta di iconiche produzioni originali televisive e cinematografiche internazionali targate NBCUniversal.

"Siamo entusiasti di proseguire nell'espansione internazionale di Peacock con Sky in Italia, offrendo ai clienti l'accesso alle attesissime prime visioni dei Peacock Originals, tra cui Bel-Air e Joe vs Carole", ha dichiarato Lee Raftery, Managing Director, Europe, Middle East & Africa, NBCUniversal International Networks & Direct-To-Consumer. "Questo lancio segna un'altra tappa fondamentale nella rapida crescita di Peacock in tutta Europa, dopo lo sbarco nel Regno Unito e in Irlanda a novembre e, più di recente, in Germania e Austria".

"Siamo felici di poter affiancare alle tante produzioni Sky Original i contenuti di Peacock e ampliare così l’offerta di Sky e NOW arricchendola di serie cult, show e film disponibili on demand per i nostri clienti", ha commentato Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia. «Con Peacock offriremo non solo i grandi successi targati NBCUniversal - titoli internazionali apprezzati in tutto il mondo - ma anche nuovi Peacock Originals, a partire dall’atteso Bel-Air prodotto da Will Smith".