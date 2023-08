Perrino ospite a Coffee Break su La7 presenta "La Piazza" di Affari

Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino ospite a "Coffee Break" (La7)

Manca sempre meno per La Piazza, la kermesse politica ideata dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino che andrà in scena a Ceglie Messapica (Brindisi) dal 26 al 28 agosto ( leggi qui il programma completo ). In vista dell'evento, Perrino sarà ospite lunedì 7 agosto alle 9.30 a Coffee Break, lo spazio mattutino di La7 per l'approfondimento e l'attualità condotto da Andrea Pancani e in onda dal lunedì al sabato, per presentare i dettagli di quest'ultima edizione. Giunta ormai alla sua "sesta volta", la "Piazza" di Affari si conferma un evento di riferimento per il dibattito politico del Paese.