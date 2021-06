PES 2022: come scaricare la versione Beta

Konami ha rilasciato una versione Beta di Pro Evolution Soccer 2022. La serie PES è molto amata tra i cultori dei videogiochi e ogni anno rivaleggia con la serie "Fifa" dei rivali di EA Sports.

La nuova versione di PES si può scaricare direttamente dagli store digitali di Play Station e Xbox. La fase di testing proseguirà fino all’8 luglio e i partecipanti sono invitati a lasciare il proprio feedback. Identificato col nome generico di ‘New football game’, il client è già disponibile per il download anche in Italia.

Lo scopo di questa fase di testing prima del lancio ufficiale è quella di valutare la qualità del “matchmaking online” e la connessione ai server.

La Beta del nuovo gioco di calcio si può scaricare direttamente dagli store digitali di Play Station e Xbox. La versione è compatibile con PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Per giocare online con la Beta non c’è bisogno di PlayStation Plus o dell’abbonamento Gold. La fase di testing proseguirà fino all’8 luglio e i partecipanti alla Beta sono invitati a lasciare il proprio feedback.

La presentazione ufficiale della nuova versione completa di PES è attesa per il 21 luglio.