Piazza Pulita, De Benedetti, stuzzicato da Formigli, spara a zero su Meloni

Piazza Pulita: Carlo De Benedetti, provocato da Corrado Formigli, spara a zero sul Governo e Giorgia Meloni

L'editore di Domani, Carlo De Benedetti opsite in collegamento con Corrado Formigli durante la puntata di "Piazza pulita", in onda ieri sera 3 novembre, ha sparato a zero sul Governo e Giorgia Meloni. In particolare Corrado Formigli ha stuzzicato De Benedetti, chiedendogli cosa ne pensasse di questo inizio governo: "A me sembra un inno a Fantozzi, devo dire, perché con il fantozziano ha iniziato il primo giorno, quando da Palazzo Chigi è uscito un comunicato che spiegava come chiamare il presidente del Consiglio. C'era un piccolo errore: dicevano signor presidente. Si sono accorti che avevano sbagliato sesso e hanno rifatto il comunicato con solo il presidente. Era su carta intestata, non su quella della bocciofila", conclude De Benedetti.



Mentre sui "rave", che De Benedetti per inciso chiama 'rav', ha detto: "E' bastato il buonsenso del prefetto di Modena per chiudere una vicenda che non aveva il minimo rischio per nessuno. Dunque quella legge ha altri scopi rispetto a quelli del capannone di Modena, una situazione risolta con le leggi esistenti".

"Hanno dimostrato una simpatia per gli operatori sanitari no-vax, mi chiedo se questa non sia un'altra fantozzata. Gli italiani e gli operatori sanitari si sono in iper-maggioranza vaccinati e noi ci occupiamo dei 4mila non vaccinati con la scusa che non abbiamo abbastanza medici. Veramente una cosa insignificante dal punto di vista numerico", ha aggiunto Carlo De Benedetti.