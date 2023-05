Piazzapulita, ospiti stasera: opposizioni sempre più divise

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà del voto alle amministrative e della divisione tra le opposizioni

Oggi 18 maggio 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata Michele Serra; Debora Serracchiani (PD); lo psichiatra Paolo Crepet; il sociologo Stefano Allievi; Vittorio Sgarbi e i giornalisti Francesco Borgonovo, Stefano Cappellini, Alessandro De Angelis e Annalisa Chirico.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui Il voto alle amministrative, la grande spartizione in RAI e le opposizioni divise. Ci sarà anche un’inchiesta su Milano tra insicurezza e prezzi alle stelle.