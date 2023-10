Piazzapulita, ospiti stasera: Israele, si rischia un'escalation globale?

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà dell'attacco di Hamas ad Israele e della possibile esclation

Oggi 12 ottobre 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata: la direttrice dell'Istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci; l'ex capo del controspionaggio Marco Mancini; Marco Minniti (PD); l'ex sottosegretario di Stato agli affari esteri Bobo Craxi; l'ex Ambasciatrice Elena Basile; la giurista Chantal Meloni; Mario Calabresi (Chora Media); il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa; Federico Rampini (Corriere della Sera) e la giornalista Tiziana Ferrario. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui la strage di Hamas e le bombe israeliane su Gaza. Il conflitto tra Israele e Palestina rischia di diventare una nuova guerra mondiale? Un reportage da Gaza e da Israele con interviste e testimonianze dal fronte.