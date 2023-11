Piazzapulita, ospiti stasera: Formigli intervista Schlein

Piazzapulita, ospiti stasera: in studio la segretaria del Pd, Elly Schlein

Oggi 2 novembre 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; Michele Serra; il Presidente della Fondazione Med-Or Marco Minniti; i giornalisti Marianna Aprile, Francesco Borgonovo, Mario Calabresi e Francesco Specchia; il Deputato Alessandro Cattaneo (FI) e l'infettivologo Matteo Bassetti. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui la strage del campo profughi di Jabalya a Gaza. Le due sinistre su Israele e sulle riforme istituzionali. La seconda puntata dell'inchiesta sui pronto soccorso italiani.