Piazzapulita, ospiti stasera: un'inchiesta sul caso Delmastro

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà del caso Delmastro, femminicidi e l'avvicinamento della Lega ai sovranisti

Oggi 7 dicembre 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata il rappresentante speciale dell'UE per la regione del Golfo Luigi Di Maio; i giornalisti Aldo Cazzullo, Massimo Giannini, Alessandro De Angelis, Francesco Borgonovo, Francesco Specchia e Mario Adinolfi; il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi; la scrittrice Maura Gancitano; la filosofa Giorgia Serughetti; lo psichiatra dell'Istituto Auxologico Italiano Leonardo Mendolicchio; l'avvocata Annamaria Bernardini De Pace e l'eurodeputata Alessandra Moretti (PD). Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui un'inchiesta sul caso Delmastro. I funerali di Giulia Cecchettin e il dibattito sul patriarcato in Italia. La Lega di Salvini al bivio tra Europa e sovranismo.