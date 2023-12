Piazzapulita, ospiti stasera: Formigli intervista Casarini di Mediterranea

Piazzapulita, ospiti stasera: Formigli intervista Luca Casarini dell'ONG Mediterranea

Oggi 14 dicembre 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata il rappresentante speciale dell'UE per la regione del Golfo Luigi Di Maio; l'ex Premier Romano Prodi; Michele Serra; Carlo Calenda (Azione); Luca Casarini (Mediterranea Saving Humans) e i giornalisti Roberto D'Agostino (Dagospia), Antonio Padellaro (Il Fatto Quotidiano), Marianna Aprile (Oggi), Mario Calabresi (Chora Media), Francesco Borgonovo (La Verità) e Carmen Lasorella. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui la corsa contro il tempo del Governo sui conti pubblici. L'opposizione in ordine sparso. La ONG Mediterranea di Casarini sotto accusa, la parola alla difesa.