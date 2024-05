Piazzapulita, ospiti: intervista esclusiva a un ex oligarca russo in esilio

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà del mandato d'arresto per Netanyahu e Giovanni Toti. Intervista esclusiva a Khodorkovsky

Oggi 23 maggio 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata Gad Lerner; Michele Santoro; Paolo Mieli; Mario Calabresi; Elsa Fornero; Veronica De Romanis e Michela Ponzani. Nel corso della serata, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui Il mandato d'arresto per Netanyahu e i leader di Hamas richiesto dal procuratore della Corte Penale Internazionale. Gli sviluppi dell'inchiesta che ha portato all'arresto del Presidente della Liguria Giovanni Toti. Un'intervista esclusiva all'imprenditore ed ex oligarca russo in esilio, Mikhail Khodorkovsky.