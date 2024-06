Piazzapulita, ospiti stasera: "Il Sistema", puntata speciale sulla corruzione a partire dai casi di Liguria e Puglia

Oggi 27 giugno in prima serata su La7 andrà in onda uno speciale di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. "Il Sistema" pone al centro tre questioni che quest'anno hanno messo a duro confronto maggioranza e opposizione. Garantisti e giustizialisti. Ma anche politica e magistratura. Dal caso Genova, con l'arresto del Presidente della Liguria Giovanni Toti, alle inchieste in Puglia che hanno toccato la giunta del Sindaco di Bari Decaro e quella del Presidente Emiliano. Poi il caso della Ministra del Turismo Daniela Santanché, forse il più spinoso per il Governo Meloni. "Il Sistema" attraverso i reportage e le inchieste della squadra di Corrado Formigli racconterà e ricostruirà questi eventi e le ripercussioni che hanno avuto.