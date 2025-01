Piazzapulita, ospiti stasera: tutti i retroscena sulla liberazione di Cecilia Sala e del trio Meloni-Trump-Musk

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà della liberazione della giornalista Cecilia Sala e della relazione ad altro rischio tra Meloni, Trump ed Elon Musk

Oggi 9 gennaio 2025 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita , il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli . Questa sera parteciperanno alla puntata il direttore di Chora Media Mario Calabresi; Michele Serra; il leader di Italia Viva Matteo Renzi; il rettore dell'Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; la storica Michela Ponzani e i giornalisti Italo Bocchino, Alberto Negri e Federico Rampini. Nel corso della puntata, come sempre, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.