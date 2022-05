Pichai, Ceo Google: "Ora insegniamo all'algoritmo il rispetto per la privacy"

Pichai, Ceo Google: "Propaganda e notizie false sempre più limitate"

Google prepara una vera e propria rivoluzione legata ai dati sensibili e alla propaganda. Sundar Pichai, Ceo del gruppo annuncia novità importanti per quanto riguarda due temi chiave. "Il nostro scopo - spiega Pichai alla Stampa - è stato sempre facilitare il flusso di informazioni utili e, contemporaneamente, limitare la diffusione di propaganda e notizie false". Per questo, nei tre mesi del conflitto tra Russia e Ucraina, il motore di ricerca più grande del mondo ha eliminato dai risultati ogni link che porta a siti come Russia Today e Sputnik, controllati direttamente da Putin, e cancellato da YouTube decine di migliaia di video. "Ci sono state richieste specifiche da parte della Comunità Europea, ma abbiamo agito anche proattivamente, ad esempio introducendo i sottotitoli automatici ai filmati in lingua ucraina".

"Per quanto possa sembrare controintuitivo, - prosegue Pichai alla Stampa - penso che l’Intelligenza Artificiale possa aiutare a migliorare la privacy. Intanto stiamo introducendo nuovi approcci, come l’apprendimento federativo, che non richiedono il trasferimento dei dati: rimangono tutti sul dispositivo. Poi stiamo provando ad addestrare gli algoritmi utilizzando quantità molto ridotte di informazioni. È un equilibrio difficile da raggiungere: se siamo troppo generici nei risultati, le risposte non servono a nulla, se siamo inutilmente dettagliati nemmeno". Novità importante anche in termini di salvaguardia del proprio corpo. "Fitbit sarà una delle app più importanti per il Pixel Watch per tenere sotto controllo la salute e la forma fisica".

