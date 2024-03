Piemme, Mattia Mondani alla guida della direzione Fashion, Luxury & Beauty

Piemme SpA, concessionaria pubblicitaria del gruppo Caltagirone Editore, amplia la squadra con una nuova importante nomina: nella struttura entra Mattia Mondani in qualità di Direttore Centrale Fashion, Luxury & Beauty. A partire dal 1 marzo, il manager nel suo nuovo incarico riporterà all’Amministratore Delegato Walter Bonanno e il suo inserimento sarà finalizzato a gestire, sviluppare e potenziare la Direzione che sarà composta da figure e ruoli non solo commerciali.

Mondani vanta una lunga e consolidata esperienza nel settore pubblicitario sul mercato italiano ed internazionale e avrà un ruolo fondamentale nel potenziamento del percorso strategico di Piemme, in virtù anche della recente acquisizione della raccolta pubblicitaria dei magazine Grazia e Icon.

Il suo percorso professionale si sviluppa attraverso numerose esperienze di rilievo in realtà del calibro di Condè Nast Italia, Gruppo Mondadori, Magazine International (Hearst), Class Pubblicità: un solido background in qualità di Direttore Moda Oggetti Personali Italia ed Estero lo ha messo a confronto con importanti sfide strategiche e di business.

Cogliendo l’opportunità di sperimentare nuove sfide, Mattia metterà a disposizione di Piemme competenze tecniche, determinazione, passione, curiosità e nuovi stimoli. Il suo inserimento, in piena prosecuzione del percorso evolutivo già intrapreso, rappresenta un ulteriore salto di qualità nel percorso della Concessionaria.

"Sono entusiasta di unirmi a Piemme per mettere a frutto la mia esperienza in un contesto così dinamico, stimolante ed in continua evoluzione. Sono determinato a lavorare a stretto contatto con tutti i team per sviluppare strategie innovative e potenziare la nostra presenza nel mercato, consolidando le relazioni con i nostri clienti e partner" dichiara Mattia Mondani.

"Siamo estremamente felici di dare il benvenuto a Mattia nella nostra squadra: la sua vasta esperienza nel settore e il suo background di rilievo lo rendono una risorsa strategica per la nostra Azienda. La sua leadership e le sue competenze contribuiranno in modo significativo alla crescita e al successo della nostra media platform” aggiunge Walter Bonanno, Amministratore Delegato di Piemme SpA. “Sono fermamente convinto che sotto la sua guida, e con il fondamentale contributo di Grazia e Icon, la Direzione Fashion, Luxury & Beauty diventerà un punto di riferimento nel mercato, consentendoci di offrire ai nostri clienti soluzioni sempre più integrate ed efficaci. Il suo entusiasmo e la sua determinazione ci consentiranno di consolidare l'attuale perimetro e di definire nuovi sviluppi"