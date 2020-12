Politico acquista E&E News. Più informazione su ambiente ed energia

Politico ha acquistato E&E News, pubblicazione commerciale incentrata su notizie legate ai temi dell'energia e dell'ambiente. Lo hanno reso noto entrambe le società, come riporta Primaonline, non fornendo però alcun dettaglio sui termini della transazione. Grazie all'accordo Politico potrà ampliare la propria presenza nell’ambito delle notizie relative al mondo dell’energia e contribuirà a una maggiore crescita del suo business news. Amplierà anche l'organico dedicato a questo tipo di informazione: E&E News conta infatti circa 65 reporter in nove sedi in tutto il mondo, come riporta ancora Primaonline, che andranno ad aggiungersi agli attuali 17 editori di Politico dedicati alle notizie sull’energia e sull’ambiente.