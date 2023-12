Pomeriggio 5, Merlino non brilla negli ascolti. Ma con D'Urso era anche peggio

Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino non brilla. Ma negli ascolti fa meglio di Barbara D'Urso

D’Urso o Merlino, con chi andava meglio Pomeriggio Cinque? Arrivati ormai al 7 dicembre, si può trarre un primo bilancio del rendimento di Myrta Merlino alla guida del cavallo di battaglia del pomeriggio di Canale 5. Sulla scrivania sono finalmente arrivati i dati degli ascolti tv della nuova era del programma Mediaset, rimasto orfano della propria conduttrice. E prendendo come punto di riferimento le ultime cinque puntate guidate da Barbara D’Urso e Myrta Merlino emerge un’interessante analisi.

Partendo dalla D’Urso, la conduttrice nel suo ultimo appuntamento andato in onda venerdì 2 giugno 2023 aveva portato a casa il 12.5% di share per un totale di 1.124.000 spettatori nella prima parte e 1.387.000 spettatori (14.5%) nella seconda.

Il giorno precedente, giovedì 1 giugno, Pomeriggio Cinque aveva incollato al televisore 1.185.000 spettatori (15.9% di share) nella prima parte e 1.693.000 spettatori (20.2%) nella seconda parte. Il 31 maggio, invece, Barbara D’Urso aveva fatto compagnia a 1.369.000 spettatori con il 16% di share. La presentazione, invece, aveva portato a casa il 15,7% con 1.202.000 spettatori.

Il giorno precedente, il programma ha fatto compagnia a 1.132.000 spettatori conquistando il 14.8% di share nella prima parte, mentre nella seconda 1.342.000 spettatori pari al 15.7%. Infine, lunedì 29 dicembre, Barbara D’Urso portava a casa il 17,9% di share per 1.527.000 spettatori con il 17.9% (Presentazione: 1.295.000 – 16.6%).

Passiamo ora, invece, alla nuova “regina” di Canale 5. Myrta Merlino, alla guida del programma Mediaset, mercoledì 6 dicembre ha appassionato 1.425.000 spettatori pari al 15% nella prima parte e 1.464.000 spettatori pari al 13.3% nella seconda parte.

Buoni risultati anche nel 5 dicembre, dove Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.661.000 spettatori con il 16.2% nella prima parte e a 1.564.000 spettatori con il 13.3% nella seconda parte. Il giorno precedente, invece, Myrta Merlino conquistato 1.525.000 spettatori pari al 15.3% nella prima parte e a 1.507.000 spettatori pari al 13% nella seconda parte.

Venerdì 1 dicembre, Pomeriggio Cinque cattura l’attenzione di 1.805.000 spettatori pari al 18.4% nella prima parte e di 1.945.000 spettatori pari al 17% nella seconda parte. E, infine, giovedì 30, Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.514.000 spettatori pari al 14.9% nella prima parte e a 1.502.000 spettatori pari al 13.1% nella seconda parte.

I dati appartenenti agli ultimi cinque appuntamenti guidati dalle due conduttrici possono sembrare piuttosto simili, ma aguzzando gli occhi si può notare che la D’Urso ha ottenuto mediamente più share di Myrta Merlino, ma la nuova “stella” di Mediaset incolla più persone al televisore. E si sa, lo share è molto importante per gli inserzionisti, ma a contare davvero è il numero di spettatori. Insomma, Myrta Merlino non sta facendo particolarmente brillare il cavallo di battaglia pomeridiano del Biscione, costantemente in difficoltà contro il solido La vita in diretta di Alberto Matano, ma può contare su un numero di spettatori più elevato dell’ex regina di Canale 5.