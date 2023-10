Pomeriggio Cinque cambia orario, stoccata a Myrta Merlino. Svolta di Mediaset

Pomeriggio Cinque cambia orario

Mediaset sposta Pomeriggio Cinque. Novità in vista per Myrta Merlino che, da oggi, vedrà il proprio programma durare cinque minuti in meno. Il motivo è quello di allungare, invece, la durata della soap opera spagnola “La promessa”. Lo scrive il sito online DavideMaggio.it

La breve durata degli episodi mandati in onda (circa 10 minuti ciascuno) ha comportato un calo di ascolti dell’appuntamento in rosa che comunque si attesta su buoni livelli intorno al 20% di share, superiori alla prima parte di Pomeriggio Cinque.

L’allungamento potrebbe convogliare nuovo pubblico, o evitare di disaffezionare il vecchio, consegnando un traino più alto a Myrta Merlino. Si riduce così il “vantaggio” di Pomeriggio Cinque sulla Vita in diretta condotta da Alberto Matano.