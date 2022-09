Porta a Porta sconfigge Mentana e vince la maratona elettorale

Porta a Porta batte #maratonamentana

Porta a Porta Speciale Elezioni, in onda dalle 22.40, ha raccolto una media di 1 milione 888 mila spettatori pari al 18.7% battendo nettamente la #maratonamentana, che, ha fatto segnare 1 milione 417 mila con il 12.32%, preceduta da In onda prima serata che ha fatto registrare 1 milione 219 mila pari al 6.2%. Su Rete4 Speciale Quarta Repubblica - Vincitori e Vinti, in onda dalle 21.29, è stato seguito da 945 mila spettatori con il 7.6%.

La prima serata appannaggio di Rai1

In prima serata Rai1 ha proposto uno speciale Soliti Ignoti - Il Ritorno, che ha raccolto 4 milioni 393 mila spettatori pari al 22.4% di share superando Scherzi a parte, su Canale 5, con 1 milione 684 mila spettatori e l'11.2%. Su Italia 1 il film Skyscraper ha ottenuto 1 milione 251 mila spettatori pari al 6.7% di share; su Rai2 l'appuntamento con Ncis Los Angeles ha fatto segnare 853 mila con il 4.6%; su Rai3 il film Il colpo del leone ha avuto 743 mila con il 3.8%. Nell'access prime time, su Canale 5 Paperissima Sprint ha fatto registrare 2 milioni 863 mila spettatori con uno share del 14.5%. Su Rete 4 record stagionale per Controcorrente, che ha interessato 1 milione 112 mila spettatori con il 5.8% nella prima parte e 1 milione 235 mila con il 6.3% nella second; su La7 In onda e' stato scelto da 1 milione 295 mila persone con il 6.6%.