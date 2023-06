Premi à gogo e onnipresenza nei talk, Agnese Pini sfida le leggi della fisica

L'onnipresenza nei talk show della super direttora di Qn Agnese Pini sfida anche le leggi della fisica

In uno dei più bei vangeli apocrifi in lingua copta, quello dell’apostolo Didimo Tommaso, si legge: “Solleva una pietra ed io ci sarò, spezza un legno e mi troverai”. Ebbene, unendo impropriamente il sacro e il profano, è quello che accade con la giornalista Agnese Pini, superdirettora de La Nazione di Firenze, ma anche del Resto del Carlino di Bologna e de Il Giorno di Milano. A lei spetta anche la supervisione generale e della integrazione dei tre quotidiani del gruppo Monrif, che fa capo alle famiglie Monti e Riffesser.

Inizia a collaborare con la Nazione, nell’edizione di Carrara, dove è nata, poi si sposta a Siena ed infine giunge a Firenze. Nel 2019 il colpaccio: giunge a dirigere la Nazione ed è la prima donna nella storia del quotidiano toscano. Poi la nomina alla gestione della Triplice dal 2022, dopo aver fatto fuori il precedente direttore Michele Brambilla che “non l’aveva vista arrivare”. Da quel momento la troviamo in tutti i talk show di peso che gira in maniera sistematica. E cioè la si può facilmente monitorare mentre se li fa tutti con maniacale precisione.

Se si accende il televisore la sera, l’equivalente “legno catodico” moderno, essa è lì. Se si cambia un canale il suo volto ricompare, se facendo zapping ci si sposta in lande oscure e remote del Regno delle Frequenze, lei ricompare incessantemente. Faccino angelico, capello biondo, occhio chiaro, parla in continuazione su tutto. Sembra un angioletto ma non ce se ne può liberare facilmente, torna sempre indietro per quanti sforzi faccia il telespettatore.