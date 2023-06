Il Giornale, gli Angelucci cambiano tutto. Chi è il nuovo Ad Nicola Speroni

Il Giornale cambia sede e Amministratore delegato, gli Angelucci stravolgono il quotidiano

Il Giornale ha un nuovo Amministratore delegato. Con l'arrivo della famiglia Angelucci e l'addio dei Berlusconi, a cambiare non è solo la sede dello storico quotidiano di via Negri fondato da Indro Montanelli.

Infatti, a capo del giornale appena trasferitosi in via dell’Aprica, ormai ex sede dell'agenzia giornalistica e fotografica LaPresse, si siede Nicola Speroni, in arrivo da Madrid dove da cinque anni è Ceo e consigliere di amministrazione di Unidad Editorial.

Chi è Nicola Speroni

Nicola Speroni si è laureato nel 1998 all’Università Bocconi per entrare subito dopo come product manager a Sky Italia nel 1999, per poi spostarsi a La Gazzetta dello Sport prima come product manager (dal 2000 al 2006) e poi come marketing manager (dal 2006 al 2011).

Negli anni (2011-2013) ha lavorato sempre come general manager per Marca e per Veo Televisión a Madrid per poi ritrasferirsi in Italia come business unit director per il Corriere della Sera (dal 2013 al 2017). Dal 2017 al 2023 è tornato in Spagna a Madrid dove ha ricoperto, come accennato sopra, il ruolo di managing director per Unidad Editorial.