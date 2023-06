Il Giornale, decisione clamorosa dei nuovi padroni: addio alla storica sede

Il Giornale lascia la sua storica sede di via Negri. La clamorosa decisione degli Angelucci

Addio via Negri. Il Giornale, quotidiano fondato da Indro Montanelli nel 1974, cambia la sua storica sede. I nuovi padroni, secondo quanto riporta su Twitter il giornalista esperto di media Claudio Plazzotta, avrebbero comprato il palazzo LaPresse in via Aprica.