Presa diretta anticipazioni: Iacona torna su Rai3, si parlerà di povertà

Presa diretta, anticipazioni: inchiesta sul mondo del lavoro, tra precariato, povertà e i tutti i dubbi sul welfare

Tornano le inchieste di Presa diretta, il programma condotto da Riccardo Iacona con l'obiettivo di approfondire e raccontare le questioni più attuali per cercare di capire un mondo sempre più complesso. La puntata in onda questa sera alle 21.20 su Rai3 si intitola "I poveri non esistono" ed è stata realizzata da Iacona in collaborazione con con Elisabetta Camilleri, Daniela Cipolloni, Sabrina Carreras, Cesarina Trillini, Matteo Delbò, Massimiliano Torchia, Eugenio Catalani.

Presa diretta ha attraversato il Paese, da nord a sud, per raccontare la povertà che avanza, il mercato del lavoro bloccato, sempre più povero e precario, le misure di contrasto. Nonostante gli indicatori siano allarmanti c’è chi pensa che la povertà sia una colpa e che il welfare sia un costo piuttosto che una risorsa per far crescere la società. C’è chi pensa che I poveri non esistono.

Presa diretta, anticipazioni 6 febbraio 2023

E ancora, le polemiche attorno al Reddito di Cittadinanza: zavorra o opportunità? E poi la fondamentale battaglia contro la povertà educativa, perché investire sulle giovani generazioni vuol dire costruire il futuro del nostro Paese. Il racconto attranverso le straordinarie esperienze di alcune scuole napoletane. Infine, l’evasione fiscale. Quanto welfare, quanti servizi per la collettività vengono sottratti dagli italiani che, ogni anno, evadono 100 miliardi di tasse? Eppure, il presidente Mattarella ce lo ha ricordato con chiarezza: "La Repubblica è di chi paga le imposte".

Ospite di Riccardo Iacona, la sociologa Chiara Saraceno, presidente del Comitato Scientifico per la valutazione del Reddito di Cittadinanza che ha elaborato alcune proposte per migliorarne l’efficacia. Per ragionare insieme sulla riforma del Reddito di Cittadinanza dell’attuale Governo e di politiche del lavoro.