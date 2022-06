Pride, Citrosodina cambia veste al packaging in omaggio alla comunità Lgbtq+

Citrosodina celebra il Pride e colora il proprio packaging per omaggiare la comunità LGBTQI+

Citrosodina, prodotto Bayer icona del Made in Italy, celebra il mese del Pride con una nuova, sgargiante veste da collezionare. Il nuovo special pack, con il suo solito tono leggero e ironico, visivamente e concettualmente legato alle manifestazioni e alle tematiche del Pride, è disponibile in edizione limitata da giugno in farmacie e parafarmacie selezionate in tutta Italia.

L’iconico barattolo giallo per il Pride Month indossa l’inconfondibile pattern a strisce multicolore: la bandiera arcobaleno simbolo della comunità LGBTQI+. Accanto alla nota bandiera, restano il logo di Citrosodina e lo slogan in stile vintage, che riprendono i valori della marca, storica e italiana per eccellenza. Sul retro del pack arcobaleno campeggia forte e diretto - come le voci del Pride - lo slogan dell’edizione limitata: “All’amore non servono etichette”.

Un inno alla libertà più importante: quella di poter vivere i sentimenti e soprattutto l’amore senza preconcetti, ostacoli e remore. Chiude il cerchio l’ironico ma significativo “Liberi con un burp!”, che espande l'obiettivo di Bayer: impegnarsi per garantire libertà e leggerezza non solo al corpo ma anche allo spirito. L’illustrazione delle mani a formare un cuore completa in modo cristallino lo slogan, evocando un gesto elementare e fortissimo nella sua immediatezza: un tutt'uno di parole e immagini per proiettarsi nell’atmosfera del Pride, manifestazione densa di senso, sentimenti e valori.

Bayer, impegnata nelle tematiche di Diversity & Inclusion e da anni attiva nella promozione di attività dedicate alla comunità LGBTQI+, persegue infatti l’obiettivo di favorire un benessere non solo fisico e individuale, ma anche sociale. Con la realizzazione di questa limited edition di Citrosodina e le iniziative che arriveranno nelle prossime settimane l’azienda ha voluto schierarsi apertamente e prendere parte attiva alle manifestazioni legate alla comunità.

