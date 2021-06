Prime Day, store Amazon: boom nei primi 2 giorni per piccole e medie imprese

Il Prime Day 2021 si è rivelato ancora una volta il migliore di sempre per i partner di vendita, quasi tutti piccole e medie imprese, che continuano a crescere più dell'attività di vendita al dettaglio di Amazon. I clienti Prime in 20 Paesi hanno fatto più acquisti durante questo Prime Day che in qualsiasi Prime Day precedente e hanno approfittato di sconti imperdibili su prodotti per la casa, moda, bellezza ed elettronica, acquistando oltre 250 milioni di prodotti a livello globale e risparmiando più che in qualsiasi Prime Day precedente.

“Vorrei ringraziare tutti i team Amazon che hanno reso possibile questo Prime Day per i clienti di tutto il mondo e i clienti Prime che hanno scelto di supportare in modo significativo le piccole e medie imprese" ha dichiarato Dave Clark, CEO Worldwide Consumer. "I clienti Prime sono parte integrante della famiglia Amazon e siamo lieti di poterli celebrare durante Prime Day con offerte e opportunità di intrattenimento davvero straordinarie, incluso il Prime Day Show di quest’anno.”

Prime Day continua a sostenere le piccole e medie imprese

Amazon investe costantemente miliardi per garantire il successo dei partner di vendita e anche le due settimane precedenti al Prime Day 2021 si sono rivelate davvero proficue per le piccole e medie imprese grazie alla promozione Spendi €10, Ottieni €10 finanziata da Amazon. I clienti hanno speso oltre $1,9 miliardi su più di 70 milioni di prodotti provenienti da piccole e medie imprese durante il periodo promozionale, un aumento di oltre il 100% anno su anno rispetto alla promozione dell'anno scorso.

"Siamo entusiasti di lavorare con Amazon, Prime Day è un grande aiuto per la nostra impresa" ha dichiarato Barbara Pegurri, fondatrice di Fiori di Cipria, azienda cosmetica Made in Italy con sede a Milano. “Amazon ha fortemente sostenuto tutte le PMI durante questo Prime Day e siamo grati per tutta la visibilità che Fiori di Cipria ha avuto in questo periodo: è stato un aiuto tangibile per noi e per i clienti di Amazon, che hanno potuto scoprire prodotti italiani di alta qualità come i nostri cosmetici”.