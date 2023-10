Social, la magia Disney porta in vetta Italia's Got Talent. Fazio solo terzo

Top programmi tv più social, Italia's got talent al primo posto

Italia’s Got Talent è il programma più social di settembre. Questo mese, secondo la classifica elaborata per Primaonline.it da Sensemaker, si mostra pieno di novità sul fronte dei programmi tv attivi sui social. Come dicevamo, al primo posto si piazza il programma trasmesso esclusivamente in streaming da Disney+.

Secondo in graduatoria si colloca invece X-Factor, che quest’anno su Sky annovera in giuria ‘influencer’ della potenza e del carisma di Fedez, Morgan, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Chiude il podio Che tempo che fa, che ad agosto era tornato in vetta alla graduatoria ed il mese dopo, in attesa del decollo tv del 15 ottobre, ha ceduto il passo. Poco più giù, al quarto posto si piazza Il Collegio.

La scuderia Mediaset rincorre i primi

Come scrive Primaonline, oltre a quelle del programma di Fazio, a settembre calano pure molto le performance social di Verissimo (2,7 milioni), con Silvia Toffanin che comunque precede nella top quindici altri titoli di Canale 5 ad altissimo potenziale. Amici si ferma fin qui a 2,3 milioni. Grande Fratello, che deve ancora sviluppare le sue trame, ha ottenuto 1,9 milioni. E Uomini e donne ne ha prodotte 1,4 milioni di interazioni, ma con ben 17,9 milioni di video views.

Amici ha beneficiato della ripresa televisiva con il daily e il pomeridiano della domenica (iniziato anche in questo caso lo scorso 24 settembre), migliorando il suo posizionamento in classifica di 4 posizioni. Con oltre 260 contenuti deve il suo engagement (2,3 M) per lo più ad Instagram, spinto dall’attività di teasing.

Come riporta Primaonline, è interessante anche il decimo posto della soap ‘Terra Amara’. L’utilizzo dei social è sempre più impattante anche per questo genere tv da boomer, che solitamente ha un’audience televisiva femminile apparentemente poco ingaggiata sui social.