Programmi tv social, Verissimo in ascesa, Silvia Toffanin ora tallona Fazio

Sul podio di luglio per i programmi tv più social c'è "Che tempo che fa", condotto da Fabio Fazio

Il podio della classifica del mese di luglio per i brand tv cocial lo conquista il programma condotto da Fabio Fazio, "Che tempo che fa". Al secondo posto troviamo "Verissimo", condotto da Silvia Toffanin e il terzo podio lo conquista "Chi l'ha visto", con Federica Sciarelli.

Il ranking dei 15 brand tv più attivi sui social è costruito da Sensemakers per Primaonline.it, dà conto di un forse prevedibile, considerati i precedenti, passaggio di testimone di avvio estate. Sparisce senza lasciare traccia il leader di giugno, "L'Isola dei famosi", che dalla fine della trasmissione non ha più aggiornato le pagine social.

Tra le presenze inedite, comunque, tornando al ruolo chiave dell’informazione, ci sono da registrare quelle di Tg3 (quarto per interazioni e primo per videoviews), Tg2 (sesto per interazioni e quarto per video views), TgLa7 (nono per interazioni e ottavo per video views). Altro ingresso frutto di una spinta fisiologica, quello di alcuni long runner storici dei palinsesti tv: la soap napoletana sempiterna "Un posto al sole" (settimo posto), il mitologico "Blob" (tredicesimo), con la terza rete che così porta a casa ben sei collocazioni in graduatoria, con "Report" ottavo che si aggiunge agli altri titoli quotati.

Decisamente più episodica risulta la presenza nel ranking di "Donnavventura" (ex titolo Mediaset rilanciato da Rai2), e quella de "Il Segreto" soap spagnola storica in replica di Rete4. Arriva al dodicesimo posto "Factor", ma il mese di agosto potrebbe portare più in alto questo titolo che sta facendo lievitare, anche sui social, la promozione della nuova stagione.



Tra i contenuti più performanti pubblicati dai vari Tg vediamo principalmente notizie di cronaca: nessuno però presenta come contenuti più ingaggianti notizie relative alla crisi di governo e il prossimo appuntamento elettorale. Per il "Tg2" il contenuto che ha generato più engagement è un video che parla del ‘dog bed’, servizio offerto da alcuni lidi in Versilia per non separarsi dai propri animali domestici durante le vacanze estive, presente anche all’interno della classifica dei Best performing post.

Per il ‘Tg1’ il contenuto più performante è il video dell’esibizione del 9 luglio dei Måneskin al Circo Massimo di Roma. Il ‘TgLa7’, con un post pubblicato su Facebook, riprende il servizio di Milena Gabanelli relativo alla storia di Peter Giannini: figlio di immigrati italiani, ha creato il più grande istituto di credito del mondo scegliendo di dare fiducia a contadini e artigiani.



Nel mese di luglio, all’interno del ranking dei post più performanti nessun contenuto parla della crisi di governo. Nove contenuti – otto foto, un reel e un video – sono stati veicolati con Facebook e solo uno con Instagram. Sette contenuti su dieci sono di ‘Che Tempo Che Fa’, tre dei quali ricordano Raffaella Carrà, venuta a mancare un anno fa. Tra questi, ha generato maggiori interazioni nel mese la notizia della nuova piazza dedicata alla conduttrice nel centro di Madrid.

Due post all’interno della Top 10 provengono dai social di "Verissimo" e si tratta di contenuti di gossip. Un Reel relativo al ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e la cartolina dalla Tanzania condivisa da Ilary Blasi, che la vede mano per mano con i figli in un momento delicato, in seguito alla notizia della fine del suo matrimonio con Francesco Totti.