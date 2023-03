Propaganda Live, ospiti e anticipazioni di stasera 31 marzo. Un grande artista in studio

Propaganda Live torna in onda stasera 31 marzo alle 21.15 su La7. Alla conduzione, come sempre, ci sarà Diego Bianchi, "Zoro". Nel reportage odierno ci si concentrerà sulla Portovesme Srl che in Sardegna ha deciso di fermare gli impianti per il caro energia, mettendo in cassa integrazione gli operai. Spazio poi all’emergenza migranti.

Gli ospiti della puntata di stasera saranno importanti artisti italiani come Raf e Marina Rei, che si esibiranno in studio in diversi momenti musicali. Inoltre, si collegherà da remoto con lo studio anche l’ammiraglio della Guardia costiera italiana, Vittorio Alessandro, che fornirà gli ultimi aggiornamenti sulla situazione migranti.

Infine, la puntata di Propaganda Live vedrà la partecipazione dello scrittore Johnny Palomba, talentuosa attrice Annagaia Marchioro, che offrirà un intenso monologo alla serata.