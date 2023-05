Propaganda Live, ospiti stasera: sul palco una star musicale internazionale

Propaganda Live, ospiti stasera: sul palco Paolo Nutini. Torna anche Sabina Guzzanti

Nuovo appuntamento questa sera alle 21.15 su La7 con Propaganda Live di Diego Bianchi. Per questa puntata si porterà la grande musica internazionale con Paolo Nutini. In studio ci sarà ancora Sabina Guzzanti e tutti gli ospiti fissi del programma: Antonio Pennacchi, Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Constanze Reuscher e Francesca Schianchi oltre a Makkox.

Questa sera andrà in onda un reportage sulla situazione a Faenza, zona in provincia di Ravenna colpita da forti alluvioni, con interviste ai cittadini. Durante la registrazione è scoppiato un incendio nello stabilimento locale Caviro. Anche se non ci sono state vittime, le forze dell'ordine hanno fatto evacuare l'area. Diego Bianchi ha poi documentato il primo incontro ufficiale tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segreteria del PD, Elly Schlein.