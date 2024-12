Propaganda Live, ospiti stasera: Zoro viaggia in Toscana per parlare di lavoro. In studio Giuliano Sangiorgi, Luca Marinelli e Antonio Scurati

Propaganda Live, ospiti stasera: Zoro viaggia in Toscana per parlare di lavoro. In studio Giuliano Sangiorgi e l'attore Luca Marinelli

Nuovo appuntamento questa sera alle 21.15 su La7 con Propaganda Live di Diego Bianchi. L'ospite musicale è Giuliano Sangiorgi. Per la prima volta in studio l'attore Luca Marinelli mentre torna scrittore Antonio Scurati. I due parleranno anche della serie M-Il figlio del secolo, che andrà in onda su Sky a gennaio. Tra gli ospiti fissi di Propaganda Live tornano anche questa sera Filippo Ceccarelli, Paolo Celata e Francesca Schianchi.

Nel reportage di questa sera Diego Bianchi si è recato in Toscana per visitare prima il deposito Eni in cui hanno perso la vita 5 persone in seguito a un'esplosione e poi per documentare le proteste degli operai di Gkn e Beko, in presidio permanente. Come ogni settimana ci saranno i monologhi di Andrea Pennacchi, la satira di Makkox e la Social Top Ten con le notizie più curiose della settimana.